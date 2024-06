Carro de Djidja Cardoso é encontrado abandonado na Zona Sul de Manaus

Polícia Civil do Amazonas foi acionada para ir até o local

Manaus (AM) – O carro da empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, foi encontrado abandonado nesta terça-feira (4), na avenida Boulevard, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, uma semana após a sua morte.

A Polícia Civil do Amazonas foi acionada para ir até o local, quando os agentes encontraram o veículo de Djidja. A morte de Djidja ainda é alvo de investigação da polícia.

Nesta terça, o “coach” Hatus Moraes Silveira, que era apontado como Personal Trainer de Djidja, prestou depoimento, e reafirmou que não inseriu o uso de ketamina na família.

Falso personal trainer

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR, por meio do seu Presidente, Johnson Furtado, manifestou nesta terça (4), que Hatus Moraes Silveira não pode ser identificado como “personal trainer”, posto que não possui formação em Educação Física e registro profissional junto ao Conselho, requisitos previstos na Lei Nº 9.696/98.

O CREF8/AM-AC-RO-RR ressaltou ainda que, no ano de 2022, recebeu denúncias de que Hatus Moraes Silveira estaria exercendo ilegalmente a profissão e, após realizar ação de fiscalização, encaminhou o caso para a Delegacia do Consumidor.

Por fim, o CREF8/AM-AC-RO-RR reforçou sua posição de órgão fiscalizador da Profissão de Educação Física, cumprindo a Legislação Federal no que concerne à orientação da prática de atividade física, protegendo a saúde e integridade física da sociedade.

