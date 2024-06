Indígena é preso por estuprar sobrinha com deficiência no interior do AM

Vítima é uma pessoa com deficiência e tinha 15 anos quando sofreu os abusos

Tabatinga (AM) – Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (4), por estupro de vulnerável da sua sobrinha. O crime ocorreu em 2021, em Tabatinga, interior do Amazonas, quando a vítima tinha 15 anos.

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, tanto o autor quanto a vítima são indígenas, e ela é uma pessoa com deficiência. Na época do crime, quem denunciou o fato ao Conselho Tutelar do município foi o pai da então adolescente.

“Ele procurou o Conselho Tutelar assim que soube o que estava acontecendo com a sua filha. O homem chegou a confrontar o suspeito, ordenando que ele não chegasse mais perto da vítima, mas o indivíduo ainda o ameaçou caso ele fizesse alguma denúncia”, contou.

Segundo a delegada, na época, o Conselho Tutelar e a Unidade Básica de Saúde (UBS) indígena deram toda assistência necessária à vítima. Ela foi submetida ao exame de conjunção carnal, que confirmou a violência sexual.

“Na parte de Polícia Judiciária, foi representada pela prisão preventiva do autor, bem como todas as medidas cabíveis, como a escuta da vítima, foram tomadas. Na data de hoje, o indivíduo foi localizado e preso em uma comunidade indígena, em Tabatinga”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

