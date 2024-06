Vídeo mostra ex-companheiro de Djidja Cardoso abandonando carro da ex-sinhá em estacionamento

O sistema de câmeras de segurança de um estabelecimento, na avenida Álvaro Maia, registrou o momento em que o ex-companheiro de Djidja Cardoso, Bruno Roberto Lima, abandona o veículo da ex-sinhazinha do Boi Garantido. O veículo modelo Fiat Uno foi encontrado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta terça-feira (4).

O vídeo foi publicado, primeiramente, pela TV Norte. No registro, é possível ver que o carro foi deixado no local em 29 de maio, um dia após a morte de Djidja Cardoso. O carro aparenta não estar funcionando e é empurrado por Bruno Roberto Lima e mais um homem. O ex-companheiro de Djidja prestou depoimento sobre o ocorrido na segunda-feira (3).

O homem 31 anos chegou à unidade policial acompanhado de seu advogado. Bruno é suspeito de fazer parte da “seita” da qual a família fazia parte e, inclusive, tem uma tatuagem com os dizeres “Pai Mãe Vida”. No dia em que Djidja morreu, o atleta estava presente na casa da família.

A defesa do Bruno disse que deixou a chave com a advogada da família no dia do velório.

Confira o vídeo

Ex-namorado é flagrado deixando carro de Djidja em estacionamento no Centro de Manaus pic.twitter.com/yWAYHnaiN8 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 4, 2024

