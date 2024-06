Polícia procura madrasta que espancou adolescente em Manaus; VÍDEO

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais a polícia iniciou as investigações

A madrasta de 30 anos que aparece em um vídeo espancando a enteada, uma adolescente de 12 anos, a pauladas, foi identificada e está sendo procurada pela polícia, em Manaus.

Após a repercussão do vídeo, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) iniciou as investigações e a agressora, que já foi identificada, está sendo procurada.

O vídeo repercutiu nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (4), mostra que além de pauladas a madrasta também arrasta a adolescente pelos cabelos. Toda a ação acontece dentro de uma residência, que fica localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Patrícia Leão, a equipe policial conseguiu localizar a vítima no bairro da Paz, ainda bastante machucada e amedrontada.

”Ela foi levada à Depca, onde foi ouvida e relatou que as agressões ocorreram após ela e a madrasta voltarem de um passeio na segunda-feira (3)”, disse a delegada.

Conforme a autoridade policial, as agressões eram constantes, motivo pelo qual a tia paterna da vítima já vinha desconfiando e, por isso, instalou as câmeras que registraram o crime.

A autora já foi identificada, mas até o momento não foi localizada para prestar depoimento. As diligências seguem em andamento.

Ela responderá pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, maus-tratos e abandono de incapaz, juntamente com o pai da adolescente.

VÍDEO: mulher agride criança a pauladas em Manaus pic.twitter.com/jJmmLuUafx — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 4, 2024

