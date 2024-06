Homem é preso após estuprar e agredir mulher dentro de casa no Amazonas

Um homem, de 30 anos, foi preso por estupro, lesão corporal e ameaça contra uma mulher, de 32 anos. A prisão ocorreu nesta terça-feira (4), no bairro Nova Esperança, em Humaitá, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Wagna Costa, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá, os crimes ocorreram na madrugada de terça-feira, após a vítima ingerir bebida alcoólica, em sua residência, com o suspeito e uma amiga em comum.

“Depois que a amiga foi embora, o indivíduo forçou uma investida amorosa com a vítima, que negou e foi agredida fisicamente e sexualmente pelo autor durante a noite toda”, disse a delegada.

Segundo a delegada, depois de praticar os crimes, o homem adormeceu na casa da vítima, ocasião em que ela pediu ajuda a um vizinho.

“A Polícia Militar foi acionada e encontrou o indivíduo dormindo no imóvel. Ele foi conduzido à delegacia e ela foi levada a uma unidade hospitalar, para receber atendimento médico, mas não foi à delegacia denunciar pois, durante os atos criminosos, o autor a ameaçou de morte”, disse.

De acordo com a delegada, posteriormente, policiais civis da DEP foram à residência da vítima, conversaram com ela e a levaram para a delegacia, onde ela fez o reconhecimento do autor e passou por todos os procedimentos devidos.

O homem responderá por estupro, lesão corporal e ameaça e ficará à disposição da Justiça.

