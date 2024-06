Prefeitura de Coari já pagou mais de R$ 2 milhões em ‘obra tartaruga’ de estádio de futebol

A prefeitura de Coari (a 360 km de Manaus) já gastou mais de R$ 2,1 milhões para construir um estádio de futebol na cidade, cujas obras avançam a passos lentos. O montante gasto é proveniente de um convênio com o Governo Federal no valor de R$ 3,8 milhões, e previsto para se encerrar em dezembro deste ano.

As obras do Estádio Municipal de Coari, com capacidade para dez mil pessoas, se iniciaram em 2021 ao valor global de R$ 3.985.363,28, sendo que 98% desse valor foi disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, por meio de Transferências de Recursos da União, por meio do Ministério da Cidadania, pelo Convênio n.º 895758, assinado ainda em 2019. A prefeitura assumiu a contrapartida de R$ 95 mil.

A construção do estádio no município foi idealizada em 2019, ainda na gestão do prefeito Adail Pinheiro Filho (Republicanos), casso em dezembro de 2022 e hoje deputado federal. Em 2021, a prefeita interina, Dulce Menezes (MDB), homologou a licitação, mas as obras só começaram, efetivamente, em 2022, quando houve a liberação de R$ 321 mil pelo Ministério do Esporte à prefeitura de Coari.

No Portal da Transparência é possível acompanhar os valores já repassados à prefeitura de Coari.

Em 2023, a Caixa Econômica repassou, por meio do convênio com a Prefeitura de Coari, mais R$ 1,79 milhão para as obras do Estádio. Contudo, com 55% dos recursos já repassados para a construção, o Estádio Municipal de Coari está longe de sair do papel.

Segundo moradores de Coari, que por medo preferem não expor os nomes, a obra se resume a um terreno desmatado na estrada que liga a cidade ao aeroporto, e a um pequeno canteiro de obras, mas nada que aparente que ali está sendo erguido um estádio de futebol.

“O Estádio já deveria estar pronto, isso é evidente, no entanto, as obras estão em andamento, porém bem devagar”, afirmou um dos moradores. “A obra está completamente parada”, disse outro.

Fotos do satélite do Google Earth são de 2024 e mostram o local da obra.

Imagens de satélite

Por meio das imagens do Google Maps, atualizadas em 2024, mostram o local da obra. Há somente o terreno descampado e uma pequena obra de umas quadras esportivas, porém, nada do estádio, sendo o objeto do contrato entre a Prefeitura de Coari e o Governo Federal.

Um morador de Coari foi ao local e enviou fotos recentes do canteiro de obras ao Em Tempo. O que se vê são apenas as fundações de uma parte da construção.

Convênio

A obra do Estádio de Coari está a cargo da Construtora Orion Serviços Técnicos Eireli, que possui diversos outros contratos com a prefeitura municipal. Segundo o residente que fotografou o canteiro de obras, além de não haver nenhuma placa com informações da construção, o que se fala no local, é que o responsável pelo estádio é o Governo Federal, e não a Prefeitura de Coari.

Capa do contrato entre Caixa Econômica e a Prefeitura de Coari.

Contudo, o convênio para a construção foi assinado entre a Prefeitura de Coari e o Governo Federal, que liberou os R$ 3,8 milhões, dos R$ 3,9 milhões do valor total da obra. Inclusive, a licitação que contratou a Orion foi feita pela prefeitura.

Mas apesar da lentidão, há a promessa de que o Estádio Municipal de Coari fique pronto até dezembro deste ano, sendo o prazo final do convênio. O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Caixa Econômica Federal, ainda deve repassar mais R$ 1,7 milhão para a conclusão.

Maquete eletrônica de como seria o Estádio

No entanto, há seis meses para o fim desse prazo, será que a engenharia moderna consegue erguer um Estádio de Futebol do zero?

De acordo com o convênio, a Prefeitura de Coari tem até março de 2025 para prestar contas do valor investido na obra.

