Em Coari, candidato a prefeito suspende sorteio após acusação de compra de votos

Sorteio ocorria semanalmente no perfil do político; Valores variavam entre R$ 150 a R$ 300

Amazonas – Após ser acusado de compra de votos, o pré-candidato a prefeito de Coari, Harben Avelar, anunciou, nesta quinta-feira (1), a suspensão de sorteios de PIX solidário que realizava por meio de suas redes sociais. O valor variava de R$ 150 a R$ 300.

Em nota publicada em seu perfil, o político afirma que os sorteios buscavam ajudar a população do munícipio, de forma a contribuir com o bem-estar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

A decisão, de acordo com a postagem, foi definida em resposta a uma polêmica que relacionou a ação com compra de voto, o objetivo foi de garantir a transparência do processo eleitoral.

“Quero enfatizar que em nenhum momento minha intenção foi comprar votos ou agir de forma antiética. Acredito profundamente na importância da integridade e transparência no processo eleitoral. Acredito que essa é a atitude responsável a ser tomada neste momento”, afirmou.

Os sorteios iniciaram em julho, ofertando o valor de R$ 300, e eram realizados semanalmente. O último está marcado para ocorrer no dia 1º de dezembro, no valor de R$ 150.

O candidato é destaque para a disputa da eleição para a prefeitura de Coari, e se posiciona como opositor da família Pinheiro.

Leia mais:

Droga avaliada em R$800 mil é apreendida durante operação em Coari

PF combate esquema de desvios de recursos públicos e fraude à licitação no Amazonas

Bilionário faz ‘chuva de dinheiro’ e joga cerca de 5 milhões de helicóptero; veja vídeo