Motociclista morre ao colidir com traseira de guincho no Tarumã, em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu após colidir com a traseira de um guincho na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, nesta quarta-feira (5).

Testemunhas relataram que a vítima dirigia a motocicleta, quando sofreu o acidente. Não há informações se o veículo sofreu alguma falha, ou foi erro humano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para prestar socorro, mas apenas confirmou a morte da vítima. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

VÍDEO: motociclista morre após colidir com ambulância na Zona Norte de Manaus

VÍDEO: motociclista morre atropelado por ônibus na Zona Centro-Sul de Manaus

Motociclista e pedestre ficam feridos após atropelamento na Zona Norte de Manaus