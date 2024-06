Ximbinha mostra resultado após harmonização facial

Ximbinha, 50, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para compartilhar o resultado após passar por uma harmonização facial no dia 23 de maio.

Em seu perfil no Instagram, o músico posou em diversos cliques para mostrar as diferenças e agradeceu aos profissionais que o acompanharam.

“Um dia antes e depois de muita gratidão aos grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço. Adorei o resultado”, declarou Ximbinha.

Confira:

Em um vídeo, compartilhado tanto nas redes sociais do artista quanto da equipe médica, o profissional responsável pela cirurgia explicou o procedimento.

“Fizemos lipoescultura facial, a lipo cervical, a lipo enxertia, ruga dos 11 (como são chamadas as duas linhas verticais que se formam entre as sobrancelhas) e parte do dorso do nariz, que enxertamos um pouco de gordura”, disse.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

VÍDEO: Isabelle Nogueira e Matteus dançam e se beijam em show da Joelma em Manaus

VÍDEO: Christian Chávez canta música da Joelma em show do RBD

Ao som de gritos de fãs por Joelma, Ximbinha grava DVD em flutuante no Tarumã