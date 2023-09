Ao som de gritos de fãs por Joelma, Ximbinha grava DVD em flutuante no Tarumã

Manaus (AM) – O artista Ximbinha foi recebido em um flutuante com gritos do público por Joelma, ao gravar DVD em lancha no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Vídeos do momento ganharam as redes sociais.

Um homem puxou no microfone o coro com o nome do músico, assim que ele foi avistado pelo público, e a plateia entrou na onda. Porém, logo em seguida, outra parte da plateia que estava no local gritaram o nome da ex-mulher e ex-companheira da banda Calypso, a cantora Joelma.

Ximbinha estava em Manaus para participar da gravação do DVD de Pepe Moreno. Apesar dos gritos, o artista agradeceu o carinho que recebeu na cidade após sua passagem pela capital amazonense.

“Meu coração até agora está em êxtase de tanto carinho que recebi nessa cidade que eu tenho uma relação de muito amor e carinho, e uma linda história! Que saudade que eu estava de vocês! Obrigado meu Amazonas” , disse o artista.

Ximbinha chegando e o povo gritando por Joelma

Amo que o público nunca vai esquecer do que ele fez pic.twitter.com/MlbBEmak6N — fabin (@fabin_nns) September 5, 2023

Leia mais:

Jojo Todynho expõe preferência por sexo anal e garante: ‘Quem nunca fez, experimente’

Padre Fábio de Melo encerra última noite do ‘Sou Manaus 2023’

Juliano Cazarré e a mulher anunciam nova gravidez: ‘Agora somos oito’