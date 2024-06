VÍDEO: jovem morre afogado após pedir ajuda e ser ignorado

Tabatinga (AM) – Um jovem identificado como Nikolas Rodrigues Soares, de 19 anos, morreu afogado em frente ao Porto de Tabatinga, município do interior do Amazonas, durante a quarta-feira (5). A vítima pediu socorro à população que estava próximo ao local, mas ninguém respondeu ao seu chamado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mãe do rapaz pega uma canoa e começa a remar em direção a ele, mas na hora que ela pula na água, o rapaz já tinha desaparecido nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas avisou aos familiares que o resgate do corpo da vítima só poderia ser feito após o registro do Boletim de Ocorrência, e que na ocasião, a equipe não tinha uma lancha com motor, precisando solicitar um veículo a outra instituição.

O corpo do jovem foi resgatado por um mergulhador voluntário, próximo a uma balsa. Nikolas foi enterrado na manhã desta quinta-feira (6), no cemitério do município.

Homem morre afogado após pedir socorro e ser ignorado pic.twitter.com/L0lfMkA2KE — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 6, 2024

Leia mais

Morador de rua morre afogado após se desequilibrar e cair no Rio Negro, em Manaus

Marido de cantora gospel morre afogado em rio após sobreviver a acidente de carro

Adolescente morre afogado após canoa virar durante ventania no AM