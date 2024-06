Chef de restaurante cria kits com jantar completo para o Dia dos Namorados em Manaus

Manaus (AM) — Um jantarzinho a dois sempre é uma boa opção para o Dia dos Namorados (12 de junho). Para os casais que preferem uma comemoração intimista em casa, com boa comida e bebida, a chef do restaurante Marimari, Juliana Faingluz, desenvolveu uma novidade. São três opções de kits para duas pessoas, com entrada, prato principal e sobremesa, além de velas para decorar. Quem optar por encontrar o amado (a) no almoço, o Marimari, que fica na avenida Via Láctea, no Aleixo, irá funcionar normalmente, das 11h30 às 15h.

Juliana Faingluz explica que os pratos dos kits são entregues prontos, apenas para o cliente finalizar em casa.

“É uma forma de oferecer comodidade aos casais. O Dia dos Namorados será comemorado na quarta-feira, então, muitos estarão trabalhando e só irão se ver a noite. Por isso, para a data ser ainda mais especial o Marimari dispõe dessas opções”, destaca.

Os pedidos dos kits podem ser feitos até terça-feira (11), pelo número (92) 98411-8674. Em todas as opções, a entrada é com mix de folhas com tomatinho grape, palmito, cebola roxa, molho de mostarda e mel e flores. De prato principal, os casais podem escolher entre três possibilidades: escalope de fillet mignon com molho roti, acompanhado de arroz de cogumelos frescos; fettuccine com molho cremoso de limão e camarões; e lasanha à bolonhesa com berinjela. De sobremesa, os kits contam com semifreddo de leite ninho com toffee.

Para deixar o jantar completo, os casais podem completar o menu com um vinho da adega do Pátio Gourmet. A rede conta com mais de 450 rótulos, além de especialistas para orientar sobre as melhores harmonizações. Tudo para deixar a experiência gastronômica ainda mais especial.

Presente

No Pátio Gourmet, o Dia dos Namorados pode ser mais completo, com flores e as cestas de presentes personalizadas, disponíveis nas três unidades da rede, nas avenidas Djalma Batista, Chapada, Via Láctea, Aleixo, e rua Terezina, Adrianópolis. Nas lojas há opções prontas de cestas, mas o cliente também pode personalizar e escolher os itens conforme o estilo do seu par.

Para quem gosta de apreciar um bom vinho, por exemplo, a dica é incrementar a cesta com castanhas, como nozes e amêndoas, ou queijos, para acompanhar a bebida. Há também inúmeras opções de chocolates, cervejas importadas, produtos fitness, entre outros.

