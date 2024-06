Homem que matou namorado de ex no interior do AM é procurado

Itacoatiara (AM) – Vinicius Farias Marques, de 21 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas pelo homicídio qualificado de Luís Felipe de Souza Monteiro, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 26 de maio deste ano, no Centro de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, a motivação do crime teria sido o fato do autor não aceitar o relacionamento de sua ex-companheira com a vítima. O casal estava junto há três meses.

“O casal foi para um bar no Centro da cidade, e ao avistarem Vinicius, deixaram o local e foram para outro bar também no Centro. Na madrugada do dia 26, por volta das 5h, o autor apareceu no local e efetuou disparos de arma de fogo que mataram Luís Felipe”, explicou.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Vinicius Farias Marques pode entrar em contato por meio dos números (92) 99183-4811, disque-denúncia de Itacoatiara, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

*Com informações da assessoria

