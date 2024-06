Projeto de Lei visa assegurar direitos acadêmicos de mulheres no Amazonas

Manaus (AM) — O deputado Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou o projeto de Lei n.º 134/2024, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos para a defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado em virtude de parto, nascimento de filiação e obtenção de guarda judicial.

“Importante que todos possam ter seus direitos acadêmicos e profissionais assegurados. O parto e a licença maternidade, por exemplo, estão presentes na vida de muitas mulheres e é necessário que elas tenham tempo para se planejar, para se organizar e para construírem a tese de mestrado ou doutorado. O intuito dessa matéria é dar oportunidade aos pais, de um modo geral, para que consigam conciliar a vida familiar e a vida acadêmica”, disse o autor do projeto.

De acordo com a matéria, o prazo de defesa de dissertação e tese em Programas de Pós-Graduação do Estado do Amazonas será prorrogado por 120 dias.

“O afastamento temporário deverá ser formalmente comunicado ao programa de pós-graduação ao qual o discente ou a discente se encontre vinculado, especificadas as datas de início e de término efetivos, além dos documentos comprobatórios da gestação, nascimento, adoção ou guarda judicial, conforme o caso”, explica Abrahim.

Ainda de acordo com a matéria, também são prorrogáveis pelo período previsto, o prazo para entrega de correções e a realização de publicações conforme exigido pelos regulamentos específicos. Ficarão suspensas as demais atividades acadêmicas do discente durante os 120 dias.

A Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto que incentiva emissão de carteira de identidade para bebês avança na CMM

Silas Câmara e Sidney Leite na lista de deputados federais investigados ou réus criminais

Lei para motoristas de aplicativo pode mudar futuro do trabalho