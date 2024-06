VÍDEO: Galinha fica presa em cabos telefônicos

Balneário Camboriú (SC) – Moradores de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, flagraram o momento em que uma galinha ficou presa a cabos de telefonia. Ela chegou até os fios após “pegar embalo correndo pela rua e voar” até a altura de um poste, segundo Pedro Benini Júnior, que filmou a galinha já sobre os fios.

O caso ocorreu na terça-feira (4) à noite e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. O animal não se feriu e foi entregue ao dono após conseguir se desvencilhar dos fios com a chegada do resgate.

“Estávamos eu e minha mãe conversando, quando nos deparamos com a galinha voando e colidindo com os fios de energia elétrica. A batida foi bem forte. Inicialmente ela ficou imóvel, até achei que tinha morrido, mas na sequência começou a se mexer”, relatou.

Nas imagens, confirmada pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), “Jurema”, como foi carinhosamente apelidada, aparece imóvel presa aos fios, a cerca de 5 metros de altura. Ela permaneceu no local até a chegada da equipe ao bairro Nações, por volta das 22h.

No vídeo também é possível ver que, quando um dos profissionais da Celesc se aproxima dos cabos, a galinha voa para a sacada de Benini Júnior e entra na casa. “Entrou na minha sala e eu a paguei. Em seguida, fui até a casa do seu dono. Ele estava dormindo, acordou e eu a entreguei”.

Pedro classificou a história como “hilária”. O morador contou também que foram os funcionários da Celesc que deram o nome de ‘Jurema’ para o animal: “Chegaram já chamando, aí o nome ficou”.

Resgate

O trabalho da Celesc foi feito pelos técnicos Tiago Silva e Roseno Pereira. Nenhum cabo se rompeu e a ação durou cerca de 30 minutos, segundo o supervisor de operação da distribuição da agência Regional de Itajaí, Ytalo Marin Scherer.

“Acompanhei no momento em que eles receberam o chamado e pedi para eles serem cuidadosos tanto com a segurança deles quanto do animal. No final, virou quase uma festa da vizinhança o caso da ‘Jurema'”, disse o chefe.

Galinha voa?

Professor do departamento de zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Guilherme Renzo Rocha Brito explica que galinhas fazem voos mais curtos do que outros animais com asas.

“O grande problema das formas domesticadas é que acumulam muita gordura e voam até menos, mas elas tem plena capacidade anatômica pra levantar voo sim”, explicou o especialista.

VÍDEO: Galinha fica presa em cabos telefônicos em Balneário Camboriú pic.twitter.com/YB2eHKByeX — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 6, 2024

*Com informações do g1

