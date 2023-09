Homem apanha após roubar e matar aves de ‘rinha’ em chácara

Um vídeo que circulou nos aplicativos de mensagens, na sexta-feira (22), mostra um homem não identificado, sendo espancado após furtar e abater vários galos de uma chácara. Nas imagens, o homem que agride o suposto ladrão diz que pagou R$300 reais em uma das aves. O caso aconteceu em Formoso do Araguaia, Tocantins.

De acordo com as imagens, o homem diz que encontrou o suposto ladrão que andava roubando aves da sua chácara, o homem está caído no chão com o rosto ensanguentado enquanto continua apanhando do agressor que filma e de uma outra pessoa que não aparece no vídeo, mas que afirma que também foi roubado. O homem ainda diz que as aves são de ‘rinhas’.

“Quieta ai, quieta ai safado. Olha o ladrão ai de galinha, tô aqui na casa dele tratando dessa coisa que ele roubou. Peguei no pulo. Olha meu galo. Esse s@fado! Paguei R$300 reais nesse galo aqui. Olha esse outro, até lacre tem, o cara deve ter pago caro nele”, diz o homem.

Rinhas ou briga de galos são termos que designam, o combate entre galos. É proibido por lei e considerada crime ambiental, com pena de dois a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal.

