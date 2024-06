Serasa: 30% dos brasileiros vão usar restituição do IR para quitar dívidas

Pesquisa da Serasa revela como os contribuintes se relacionam com a declaração e a restituição do principal imposto do país

Os brasileiros que têm direito à restituição do Imposto de Renda já fazem planos para utilizar o dinheiro a receber, como mostra pesquisa da Serasa. O calendário de devolução se estende até 30 de setembro:

1º lote – 31 de maio

– 31 de maio 2º lote – 28 de junho

– 28 de junho 3º lote – 31 de julho

– 31 de julho 4º lote – 30 de agosto

– 30 de agosto 5º lote – 30 de setembro

Em relação à intenção de uso do pagamento, 30% dos contribuintes querem usar o valor a receber para honrar seus compromissos em aberto e 43% revelam que costumam usar os valores recebidos “para se planejar financeiramente”. Dos entrevistados, 21% pretendem transformar a restituição em “alguma forma de investimento”. Entre as pessoas que têm dinheiro a receber, 57% receberão um valor de até R$ 1.000.

Prioridades

Segundo a Receita Federal, quem declara antes costuma receber a restituição antes, mas há um critério de prioridades: pessoas acima de 80 anos; pessoas entre 60 e 79 anos; pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave; contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério; e contribuintes que optaram por receber a restituição via Pix ou utilizaram a declaração pré-preenchida

Medo de errar

Dentre os brasileiros que tiveram de declarar IR, 44% optaram por contar com os serviços de um contador ou especialista, 14% recorrem a familiares ou conhecidos e 40% preenchem a declaração sozinhos — embora 46% dos que preencheram a documentação, confessam ter “medo de errar” (e ser punido pelo Leão) e 24% dizem ter “dificuldade de compreensão das regras e normas”. Somente 1% dos entrevistados dizem recorrer aos serviços de um advogado tributarista.

Ainda de acordo com a pesquisa, 72% dos entrevistados afirmaram “nunca terem deixado de fazer o IR” e mais da metade “não tiveram dificuldades para se organizar e preencher a declaração”. Entre aqueles que precisam pagar à Receita Federal, 54% colocam o pagamento no débito em conta, sendo que 43% quitarão a dívida com a União à vista.

Pelo menos 44% dos entrevistados consideram que o IR “desempenha papel significativo na distribuição de renda do país”, mas 40% “discordam do processo de declaração e arrecadação do Imposto de Renda”.

Dicas

A especialista em educação financeira da Serasa, Patrícia Camillo, traz dicas para quitar dívidas. “A restituição do Imposto de Renda pode ser uma aliada para aqueles que precisam de alternativas para quitar suas dívidas e tirarem seus nomes dos cadastros de inadimplência”, explica Patrícia Camillo.

“É importante levar em conta três pontos: 1) quais os seus débitos em aberto; 2) quais os seus débitos de vencimento mais próximo; 3) e quais as contas que os credores oferecem boas condições de negociação”, sugere Patrícia. “Defina as prioridades e quite essas dívidas antes que elas aumentem de valor”.

*Com informações da assessoria

