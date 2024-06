Campanha alerta para o crescimento das áreas queimadas no Brasil em 2024

Em janeiro deste ano, mais de um milhão de hectares foram queimados no Brasil, de acordo com dados do Monitor do Fogo, plataforma do MapBiomas. Segundo informações da Agência Brasil, isso representa uma área equivalente a dez vezes o tamanho do Estado de Sergipe.

Números mostram um crescimento de 248% em relação a janeiro de 2023. Foram 287 mil hectares queimados em janeiro de 2023 contra 1,03 milhão de hectares em janeiro de 2024. A seca extrema e a redução da chuva foram fatores que contribuíram para esse aumento.

Alerta de colapso parcial na Amazônia em 2050

Um artigo científico liderado por pesquisadores brasileiros e publicado na revista Nature alerta para uma possível redução significativa na cobertura florestal da região amazônica até 2050, caso não sejam tomadas medidas urgentes. Financiado pelo Instituto Serrapilheira, o estudo destaca a importância de combater o desmatamento e promover a restauração ecológica como medidas essenciais para evitar um colapso parcial da floresta. Além disso, ressalta a necessidade de uma governança global eficaz na mitigação das mudanças climáticas.

Datas importantes como o Dia Mundial da Água (22/3), o Dia Mundial do Planeta Terra (22/4), o Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), o Dia da Árvore (21/9), o Dia do Rio (24/11) e tantas outras foram instituídas para conscientizar a sociedade sobre a urgência da preservação dos recursos naturais e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.

SOS TERRA

“Salve o planeta, você que tem poder. Salvemos a Mãe Terra, não há tempo a perder”, esse é o clamor de crianças e jovens atendidos pela Legião da Boa Vontade (LBV) para a preservação do Meio Ambiente. A iniciativa íntegra as mais diversas ações socioeducativas desenvolvidas pela Instituição em suas dezenas de unidades socioeducacionais pelo país. As palavras fazem parte do videoclipe SOS Terra. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=HHTtaaUAPYk

A propósito, “Educar. Preservar. Sobreviver. Humanamente também somos Natureza” é um dos lemas da LBV inspirado nas teses de seu presidente, o jornalista, escritor e educador José de Paiva Netto, cuja temática é desenvolvida permanentemente nas atividades socioambientais da Entidade.

Cuida da terra

Por isso, este mês em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente (5) é uma oportunidade para refletirmos acerca deste importante recado das crianças atendidas pela LBV na composição Cuida Terra, que recebeu o “Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza”, considerado o “Oscar da Ecologia”, na categoria “Melhor canção”, em sua 12ª edição promovida pela revista Ecológico (2021).

As duas composições são de autoria do professor e músico Nilton Duarte, que atua no Conjunto Educacional Boa Vontade, em São Paulo/SP, e são belamente interpretadas pelas crianças e pelos jovens atendidos na Instituição. Confira o clipe: https://www.youtube.com/watch?v=3br3EBUsh0M

