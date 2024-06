Brasil envia 4x mais áudios no WhatsApp do que qualquer outro país no mundo, diz Zuckerberg

Os brasileiros são os campeões no envio de figurinhas, interação em enquetes e mensagens de voz no WhatsApp, enviando quatro vezes mais mensagens de voz que qualquer outra população. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, divulgou essa curiosidade durante o evento Meta Conversations em São Paulo. Em 2024, o WhatsApp completa 15 anos e, em julho, a Meta lançará sua inteligência artificial em português, visando melhorar a interação entre empresas e clientes, oferecendo suporte e facilitando negócios.

“Vocês transformaram o ‘Zap Zap’ em algo próprio e são algumas das pessoas mais ativas do mundo no aplicativo. Um país [Brasil] que realmente abraçou o poder das mensagens para se conectar, se expressar e fazer negócios”, disse Zuckerberg.

Segundo um estudo da Kantar, 75% dos adultos brasileiros enviam mensagens a empresas semanalmente. Zuckerberg também anunciou novas “ferramentas de entrega otimizada”, permitindo que empresas direcionem mensagens a clientes mais propensos a se interessar pelo conteúdo. Além disso, a Meta está testando o uso de IA para criar anúncios “Clique to WhatsApp” diretamente pelo WhatsApp Business.

O aplicativo de mensagens está disponível em 60 idiomas, são enviadas cerca de 100 bilhões de mensagens todos os dias no WhatsApp com mais de 200 milhões de usuários de WhatsApp Business no mundo.

*Com informações da CNN

