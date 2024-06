MPAM discute violência patrimonial e financeira contra idosos

Com o objetivo de conscientizar sobre a violência patrimonial e financeira contra idosos, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e da 42ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, realizará um evento em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no próximo dia 13. A atividade ocorrerá no auditório Gebes de Mello Medeiros, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, das 9h às 11h30.

“A violência patrimonial e financeira contra a pessoa idosa cresceu muito. Dados do Disque 100 indicam que os casos aumentaram em 70% no ano de 2023. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que houve um aumento de 60% de golpes financeiros contra pessoas idosas. É urgente discutirmos esse assunto”, afirmou o promotor de Justiça Vitor Fonseca, titular da 42ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência (42ª Prodhid).

O evento, destinado a membros, assessores, servidores, residentes profissionais e integrantes da Rede de Proteção da Pessoa Idosa, contará com a presença de autoridades e especialistas na área que participarão de painéis e discussões sobre o tema. Entre os palestrantes confirmados estão Andrea Nascimento Pereira, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI); Marcelo da Costa Pinheiro, Defensor Público (DPE) e João Gaspar Rodrigues, promotor de Justiça do MPAM.

Programação

A abertura da atividade está marcada para as 9h, com um painel intitulado “Violência Patrimonial e Financeira no Estatuto da Pessoa Idosa e em Outras Leis”. Este painel discutirá as nuances legais e as implicações da violência patrimonial e financeira contra os idosos, abordando as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa e outras legislações pertinentes.

Às 10h30, será lançado o hotsite “Rede de Proteção da Pessoa Idosa”, uma plataforma digital dentro do portal do MPAM que visa integrar e fortalecer a comunicação e a cooperação entre os diversos órgãos e entidades que compõem a rede de proteção aos idosos no Amazonas.

Por fim, às 10h40, será realizada uma roda de conversa com a Rede de Proteção à Pessoa Idosa, moderada pelo Promotor de Justiça Vitor Fonseca. Essa sessão proporcionará um espaço para a troca de experiências e discussões sobre estratégias eficazes de proteção e apoio aos idosos vítimas de violência patrimonial e financeira.

Inscrições e participação

Os interessados em participar do evento podem se inscrever por meio do formulário disponível https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelqmrMUqtMXYXhgpVmoJy7KSSzlUkxdsYJjgXIYDJKICtNag/viewform?usp=sf_link .

O evento representa uma iniciativa do MPAM para fortalecer a rede de proteção e garantir que os direitos dos idosos sejam respeitados e protegidos. A violência patrimonial e financeira é uma forma de abuso que pode ter consequências para as vítimas, tornando essencial a mobilização e a conscientização de toda a sociedade.

*Com informações da assessoria

Leis mais:

Correios anuncia concurso com mais de 3 mil vagas

Mudança no secretariado: veja lista dos novos gestores da Prefeitura de Manaus

David Almeida exonera secretários cotados para a vaga de vice nas Eleições 2024