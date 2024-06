Homem é preso por estupro de aluna na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Policiais civis do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, nesta sexta-feira (7), mandado de prisão definitiva de um homem, de 34 anos, pelo crime de estupro qualificado praticado contra uma aluna de uma escola de informática localizada no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu em 2015, quando ele era professor no local.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular da unidade policial, a prisão ocorreu após diligências investigativas acerca do fato no bairro Compensa, zona oeste, sendo identificado que havia um mandado de prisão definitiva em nome do autor.

“O indivíduo era considerado foragido da Justiça. A ordem judicial em nome dele foi expedida pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica à Crianças e Adolescentes, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)”, informou Pignata.

Ele foi conduzido ao 8° DIP e responderá pelo crime de estupro qualificado. O infrator foi encaminhado à audiência de custódia, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

