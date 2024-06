Prefeitura abre inscrições para concessão de lotes no bairro ‘Nova Manaus’

Interessados em obter um lote no bairro devem realizar a inscrição no site do Sistema Municipal de Habitação (Simhab)

A Prefeitura de Manaus abriu, nesta sexta-feira (7), as inscrições para as famílias interessadas em obter um lote no “Nova Manaus”, novo bairro planejado da capital. Serão mais de 3.500 lotes concedidos, conforme anúncio do prefeito David Almeida. Os interessados em obter um lote no bairro devem realizar a inscrição no site do Sistema Municipal de Habitação (Simhab), https://simhab.manaus.am.gov.br/, clicando na aba “Manaus Minha Terra”.

O anúncio da abertura aconteceu durante coletiva de imprensa realizada na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiário (Semhaf) e contou a presença do titular da pasta, Jesus Alves.

“Aprovamos na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o projeto para a criação do primeiro bairro planejado da cidade, após 50 anos. Será atrás do Viver Melhor (antigo Monte Horebe). Serão cerca de 3.500 lotes de terra urbanizados, já com os equipamentos públicos, com água, energia, rede de esgoto”, declarou o prefeito.

Avanços na habitação

Na atual gestão, foi lançado o maior programa habitacional da história de Manaus, com meta de entregar 17 mil moradias construídas ou reformadas nos próximos anos.

“São grandes ações que estamos fazendo, que estão beneficiando a cidade toda, e na área da habitação esta secretaria tem muitos serviços já prestados, muitas realizações e entregas, e eu quero aqui parabenizá-los pelo maior programa de regularização fundiária, maior programa de construção de moradia do município de todos os tempos. É isso que nós queremos melhorar a qualidade e as condições de vida do povo da cidade de Manaus”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo municipal também informou que tem meta de atuar na verticalização da cidade, para impedir que a cidade continua expandindo seus horizontes de maneira descontrolada. Outra ação prevista para conter invasões, é o emprego da Guarda Municipal para atuar na fiscalização e coibir surgimento de áreas habitacionais sem controle do poder público.

Para alcançar esse objetivo foi criado o sistema Simhab, que hoje conta 110 mil pessoas inscritas para serem selecionadas pelos programas habitacionais do município. O secretário Jesus Alves informou que 12 mil cadastros precisam ser atualizados, orientando às pessoas a procurarem a sede da secretaria, localizada na avenida Constantino Nery, para as devidas correções dos dados.

