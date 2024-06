Prefeitura de Manaus entrega mais de 25 mil itens esportivos a 304 projetos sociais

Manaus (AM) – O programa “Esporte na Comunidade”, lançado pela gestão do Prefeito David Almeida, chega à marca de 304 projetos sociais beneficiados com kits esportivos ofertados por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), nos últimos dois anos, além de alcançar mais de 38 mil jovens e crianças na capital amazonense.

“Queremos entregar qualidade de vida para a população. Estamos tirando as pessoas do sedentarismo, estimulando o cuidado com a saúde. Quando investimos R$ 1 em esporte, economizamos R$ 5 em saúde. Eu quero que esse material chegue em toda extensão da cidade. Onde existir uma comunidade que tenha prática esportiva, que chegue o material da prefeitura. Estamos transformando Manaus em uma cidade esportiva”, afirmou o prefeito David Almeida.

Desde o início do projeto, o “Esporte na Comunidade” já entregou 25.553 equipamentos esportivos a projetos sociais de várias zonas da cidade. Entre eles, 7 mil coletes; 7 mil cones chinês; 400 apitos; 400 bombas de encher; 5 mil cones pequenos de 15 centímetros; 2 mil bolas de campo; 200 redes de campo; 2,4 mil bolas de futsal; 240 redes de futsal; 700 bolas de vôlei; 70 redes de vôlei; 130 bolas de handebol; e 13 redes de handebol/futsal.

Projetos

Dentro do esporte comunitário, os novos equipamentos contribuem de maneira positiva na vida de crianças, jovens e adultos que fazem parte de projetos sociais. No total, 76 projetos já foram contemplados na zona Sul; 59 na zona Norte; 51 na zona Oeste; 51 na zona Centro-Oeste; 42 na zona Leste; e 25 na zona Centro-Sul.

O Centro-Oeste Esporte Clube (Coec) Liga Desportiva, do bairro Alvorada 2, que conta com 60 crianças entre as três categorias (Sub-12, Sub-14 e Sub-17), foi beneficiado com o kit esportivo. O projeto existe há dez anos e tem como finalidade promover a inclusão social por meio do esporte na comunidade, além de ensinar a disciplina e valores para vida.

“Esse programa tem dado suporte para os projetos e para a gente é uma ajuda muito grande, porque não temos outro recurso para comprar o material, e nós precisamos muito de bola, rede, todos esses equipamentos que a gente ganhou do ‘Esporte na Comunidade’. Com certeza essa ajuda da prefeitura veio a calhar, porque estávamos precisando muito desse kit”, frisou o professor Raimundo Fernandes, conhecido como ‘Careca’.

De acordo com o estudante Elias da Silva, de 12 anos, que participa há dois anos do Coec, o time tinha dificuldades com os jogos pela falta de equipamentos e com a chegada do programa na comunidade, as condições para os treinos melhoraram.

“Participar do projeto para mim é uma coisa muito boa, treinar aqui é como se fosse uma chance de realizar o meu sonho e alcançar o que eu quiser na minha vida, como ser jogador de futebol. Antigamente, a gente não tinha material aqui, o projeto era praticamente sem bola, a gente treinava com bolas de outras pessoas, mas a prefeitura veio com as doações e nós melhoramos muito os nossos jogos com esses novos equipamentos”, disse o estudante.

Compromisso

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, destacou que a gestão municipal assumiu um compromisso sério com as comunidades na implementação de ações que possam contribuir com os projetos sociais voltados ao esporte nas comunidades.

“A gente tinha uma demanda muito grande de projetos não contemplados, projetos que funcionam nas comunidades dos bairros de Manaus. Então, quando criamos o ‘Esporte na Comunidade’, nós tivemos essa visão de contemplar esses guerreiros e guerreiras dos bairros, contemplar as pessoas que administram projetos esportivos, e assim potencializar os trabalhos que eles já fazem”, ressaltou Moreira.

Criado em 28 de junho de 2022, o programa “Esporte na Comunidade” contempla projetos sociais de todas as zonas de Manaus, fortalecendo os investimentos e a atenção do munícipio ao esporte comunitário com a doação de bolas, redes, coletes, cones, medalhas, entre outros equipamentos que auxiliam as práticas desportivas nas áreas periféricas.

Entre as modalidades atendidas pelo programa estão: futebol, futsal, voleibol, jiu-jitsu, artes marciais etc. Os interessados em participar do projeto devem fazer um cadastro na sede da Fundação Manaus Esporte e procurar o Setor de Desporto, ou entrar em contato pelo número (92) 99378-0012 com Felipe Maciel.

