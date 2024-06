“Canções da Floresta do Amazonas” contará com concertos gratuitos em Manaus

Além de músicas de Leo Gandelman, o repertório constrói uma linha do tempo do melhor da música brasileira, do erudito ao popular

Manaus (AM) — “Canções da Floresta do Amazonas” é o nome do novo projeto que será lançado nacionalmente por Leo Gandelman, músico e produtor, para celebrar a riqueza cultural e ecológica do Brasil. Com o acompanhamento da Amazonas Filarmônica, que tem como maestro Otávio Simões, o “Canções” contará com músicas que vão levar o público a uma viagem sensorial e poética pela maior floresta do mundo.

O concerto ocorrerá no Teatro Amazonas, nos dias 12 e 13 de junho, às 20h, com entrada gratuita. Além de músicas de Leo Gandelman, o concerto terá canções de Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnatalli e Antonio Carlos Jobim, três dos maiores compositores do Brasil, em adaptações inéditas para saxofone e orquestra.

“Este trabalho resgata a força da nossa música clássica e propõe uma atenção do público para a importância fundamental da Amazônia na existência de vida em nosso planeta. ‘Sou músico de sopro e valorizo ainda mais o ar puro que precisamos para respirar.’ O projeto sinaliza todas essas mensagens por meio da música”, destaca Leo Gandelman.

Durante a apresentação do concerto, imagens, em vídeo, serão projetadas simultaneamente em um telão atrás do palco do Teatro, como um grande cenário. A ideia é gerar uma imersão na floresta e sensibilizar o público na conexão entre a experiência musical e a preservação do meio ambiente. A direção de arte está a cargo do próprio Leo Gandelman e de Oskar Metsavaht, fotógrafo brasileiro, design de moda e criador da marca Osklen. Em reconhecimento ao seu apoio permanente às ações de cultura de paz, inclusão social e desenvolvimento sustentável, Oskar foi nomeado pela Unesco Embaixador da Boa Vontade.

O espetáculo marca a abertura da turnê nacional do “Canções da Floresta do Amazonas” pelas cinco regiões do país e abertura internacional por Portugal.

*Com informações da assessoria

