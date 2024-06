Ludmilla lança data de show e pré-venda da turnê ‘Numanice’ em Manaus

A cantora Ludmilla anunciou nesta terça-feira (4), as datas definidas para o show e para a pré-venda de ingressos da Numanice 3 Tour. A presença da cantora está confirmada em Manaus no roteiro de cidades da turnê, no dia 20 de outubro.

A pré-venda dos ingressos inicia nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), a partir das 16h, onde os fãs da Ludmilla já poderão garantir uma vaga na festa. Os ingressos da pré-venda serão limitados e, segundo a organização do show, o lote pode virar sem aviso prévio.

A divulgação das datas aconteceu após o cancelamento da turnê “In The House”, que aconteceria em 29 de junho deste ano, para celebrar os dez anos de carreira de Ludmilla.

Shows cancelados

As capitais Belém, Vitória, Natal, Manaus, São Luiz, Aracaju, Teresina, Florianópolis, Goiânia e Juiz de Fora foram as que tiveram os shows da turnê ‘In The House’ cancelados.

Na capital amazonense, a apresentação aconteceria no Studio 5, zona Sul. O anúncio do cancelamento aconteceu em 15 de maio. De acordo co, a produção, o motivo seria por “motivos de logística e produção”. O show ocorreria em Manaus em 29 de junho, mas a turnê estava prevista para iniciar em 25 de maio.

