Investigado por homicídio, homem é preso após agredir companheira no interior do Amazonas

Nova Olinda do Norte (AM) — Hudson Gomes Guerreiro, idade não informada, foi preso em flagrante por lesão corporal cometida contra sua companheira e posse de arma de fogo de uso permitido. A prisão ocorreu na rua Palhal, bairro Santa Luiza, em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, Hudson já estava sendo investigado pelo homicídio cometido contra de João Manoel Cavalcante, ocorrido em janeiro deste ano. A companheira de Hudson compareceu à unidade policial para informar que teria sido agredida por ele. De imediato, os agentes foram ao local para capturá-lo.

“Na residência dele, encontramos armas de fogo. Ele foi conduzido à delegacia, juntamente com os objetos. Em depoimento, ele admitiu que matou João, com uma das armas apreendidas, bem como a agressão contra sua esposa, provas o suficiente para mantê-lo detido”, disse.

João responderá por lesão corporal e posse de arma de fogo de uso permitido e homicídio. Ele segue agora à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é preso após estuprar e agredir mulher dentro de casa no Amazonas

Jovem é preso após tentar agredir mãe na frente de policiais em Manaus

Lutador de MMA é preso por agredir e ameaçar de morte a ex-namorada em Manaus