Intestino de homem escapa por cicatriz após tosse e espirro ao mesmo tempo

Paciente tinha feito uma cirurgia na bexiga duas semanas antes do incidente

Um americano de 63 anos passou por uma situação complicada duas semanas após fazer uma cirurgia na bexiga. Enquanto jantava com a esposa, o homem tossiu e espirrou ao mesmo tempo — em seguida, ele sentiu algo molhado e extrema dor no local da cicatriz.

Quando subiu a blusa, ele percebeu que vários centímetros de seu intestino tinham saltado para fora do corpo pela incisão, que reabriu com a pressão.

O homem chegou a cogitar ir dirigindo para o hospital, mas ficou com medo de piorar a situação e chamou uma ambulância. Ele foi levado imediatamente para cirurgia, onde os médicos conseguiram recolocar o intestino no lugar e fechar novamente a incisão.

Eles afirmam que a abertura estava cicatrizando bem antes de estourar e permitir a saída do intestino, e que o caso é uma rara complicação. A situação foi relatada no American Journal of Medical Case Reports, e estima-se que três em cada 100 pessoas que fazem cirurgias têm o problema. Um dos principais fatores de risco é justamente a tosse.

De acordo com os médicos que relataram o caso, quatro em cada dez pessoas que passam pelo problema acabam morrendo pela perda excessiva de sangue, dor intensa ou feridas nos órgãos expostos. O paciente americano ficou seis dias internado, recebeu alta e não teve mais problemas com a incisão

*Com informações do Metrópoles

