Homem morre dentro de casa após ser agredido na AM-010

Rio Preto da Eva (AM) — Um homem identificado como Cledivaldo Valkinir Leandro, de 41 anos, morreu após ser agredido na AM-010, ramal Casa Branca, no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

Segundo a irmã da vítima, que foi responsável por registrar o Boletim de Ocorrência, Cledivaldo chegou em casa bastante machucado, mas não informou quem havia lhe agredido, e nem a motivação do crime.

Em certo instante, ele perdeu os sentidos e acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

