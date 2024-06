Brasil vence Polônia na Liga das Nações Masculina de Vôlei

O Brasil derrotou a Polônia, neste sábado (8), em Fukuoka (Japão), pela Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL). A equipe comandada pelo técnico Bernardinho, que já está classificada para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), triunfou pelo placar de 3 sets a 1 (parciais de 25/21, 25/17, 21/25 e 25/23).

O grande destaque da seleção brasileira na última partida da semana da competição, disputada em Fukuoka foi o oposto Leal, que somou 22 pontos no confronto. Com o triunfo, o Brasil assumiu a quarta posição da classificação da VNL com o total de 16 pontos. A Itália aparece na primeira colocação com 18 pontos.

Agora a equipe comandada por Bernardinho aguarda até o dia 18 de junho, quando voltará a entrar em ação pela competição a partir das 6h (horário de Brasília) nas Filipinas. O adversário do Brasil será a Holanda.

