Homem é preso após realizar assalto e deixar sequelas em criança no Amazonas

Alvarães (AM) — Um homem identificado como Matheus Pontes de Araújo foi preso, acusado de roubo qualificado e lesão corporal grave contra uma criança de 8 anos, que estava presente no local. A ação criminosa foi praticada em um mercadinho, no dia 10 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Luzia, município de Alvarães, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, no dia da ação criminosa, Matheus juntamente com sua irmã Sirley Pontes de Araújo, presa em flagrante por policiais militares, chegaram ao estabelecimento comercial armados com faca e anunciaram o roubo. Na ocasião, a criança teve uma reação espontânea e acabou sendo atingida na região da mão. Uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi chamada e capturou Sirley, mas Matheus fugiu.

“A criança foi levada para uma unidade hospitalar para atendimento. Também foi feito um exame de corpo de delito para confirmar a lesão, que deixou sequelas permanentes. Os pais da vítima compareceram à delegacia, no dia 15 de março deste ano, para informar que Matheus estava circulando próximo à residência deles e causando o sentimento de medo”, disse o delegado.

A autoridade policial, diante dos fatos, solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela Justiça. Além disso, foi possível constatar que Matheus tem uma extensa ficha criminal por crimes de natureza patrimonial. Na data de ontem, após constante investigação, foi possível localizá-lo e prendê-lo.

Matheus responderá por roubo qualificado pela lesão corporal grave. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

