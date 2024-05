Suspeito envolvido em roubos a ônibus do transporte coletivo é preso em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta sexta-feira (24), mandado de prisão preventiva de José Nayro Silva de Almeida, 27, por envolvimento a roubos em ônibus do transporte coletivo, sobretudo na linha 356. A prisão ocorreu no bairro da Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Os crimes ocorreram no dia 24 de abril deste ano, quando o ônibus da linha 356, trafegava pelas avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, bairro Flores.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do circuito interno do veículo. José Nayro agiu em coautoria com mais dois comparsas, que ainda estão foragidos.

“Na ocasião, a mão armada, os autores roubaram vários aparelhos celulares e quantias em dinheiro dos passageiros. José Nayro foi reconhecido por três vítimas”, explicou o delegado.

A autoridade policial afirmou que a prisão do autor significa um avanço importante nas investigações, e destacou que as diligências seguem para capturar os demais infratores.

“Nosso foco principal é priorizar crimes que envolvam violência física e ameaças graves, pois esses representam um risco maior para a população. Assim, quando identificamos esse tipo de situação, redobramos nossos esforços para combater essas práticas”, ressaltou Wenceslan de Queiroz.

Foi verificado em nome de José Nayro outros processos por roubo, que tramitam nas varas criminais da capital, com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal.

José Nayro Silva de Almeida responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

