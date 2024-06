Agentes turísticos de Tabatinga são capacitados pelo Governo do AM

Tabatinga (AM) — Com foco no fortalecimento do turismo no Amazonas, o Governo do Estado, por intermédio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realizou o Workshop Turismo Sustentável em Tabatinga, neste sábado (8).

O evento reuniu mais de 50 prestadores de serviços turísticos dos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, além da participação de prestadores de serviços turísticos das cidades que compõem a tríplice fronteira: Iquitos, no Peru, e Letícia, na Colômbia.

A ação teve como objetivo os municípios da região, oferecendo uma oportunidade de capacitação e desenvolvimento, por meio de palestras e debates sobre o impacto social e econômico do turismo local.

Os participantes também tiveram orientação sobre o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo (MTur), sobre benefícios do +Crédito Amazonas e orientações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, o workshop é fundamental para fomentar o turismo nos principais polos do estado. “Estamos comprometidos em capacitar nossos prestadores de serviços turísticos, proporcionando as ferramentas e conhecimentos necessários para promover um turismo sustentável e de qualidade”, destacou Ribeiro.

Participaram do evento, prestadores de serviços turísticos, hoteleiros, agentes de viagem, guias de turismo, profissionais de bares e restaurantes, mototaxistas, taxistas e estudantes de turismo.

Mapa do Turismo

Na ação, também foram entregues os Certificados do Mapa do Turismo Brasileiro e do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) aos municípios que compõem o Polo Alto Solimões, incluindo Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga.

O Secretário de Turismo de Atalaia do Norte, Jaime Gonçalves, comemorou o resultado do workshop e ressaltou a relevância do apoio governamental para o desenvolvimento do turismo na região.

“Já esperávamos o apoio do Governo do Estado, através da Amazonastur, e dos nossos municípios, que estão inseridos no mapa do Ministério do Turismo. Precisamos desse apoio e estou muito entusiasmado com este evento”, afirmou o secretário

*Com informações da assessoria

