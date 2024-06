VÍDEO: Atleta comemora medalha antes da hora e é ultrapassada por concorrente

Vídeo do momento acabou viralizando nas redes sociais neste sábado (8)

A espanhola Laura García-Caro estava prestes a cruzar a linha de chegada em terceiro lugar na marcha atlética de 20 km do Campeonato Europeu, que aconteceu em Roma na sexta-feira (7), quando foi ultrapassada por uma outra atleta enquanto comemorava sua vitória antecipada.

Poucos metros antes de confirmar o terceiro lugar, ela foi ultrapassada pela ucraniana Lyudmila Olyanovska. A alegria de Laura, então, deu lugar a uma expressão de tristeza e incredibilidade que viralizou nas redes sociais.

A espanhola até tentou recuperar sua posição, porém, a ultrapassagem de Lyudmila foi feita a cerca de cinco metros do final do percurso, tornando o feito impossível. Com a bandeira da Espanha já amarrada em seus ombros, o que sobrou para Laura foi se lamentar.

“Faltando 300 m e 200 m, olhei para trás porque sabia que ela estava perto. Quando faltavam 100 m, olhei de novo. Restando apenas 50 m e 40 m, achei que não seria ultrapassada”, disse Laura após perder a medalha

As italianas Antonella Palmisano e Valentina Trapletti ficaram com o ouro e a prata, respectivamente.

