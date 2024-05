Em Manaus, mãe se torna atleta de jiu-jitsu e inspira filhos no esporte

Manaus (AM) – Izabel Cristina Martins, mãe de quatro filhos, que, após finalizar o curso de Defesa Pessoal, descobriu no esporte um novo estilo de vida. Izabel já participou de duas competições estaduais e por meio do jiu-jitsu tem conquistado seu espaço no cenário da luta.

“Por determinação do governador Wilson Lima estamos inserindo mais mulheres no caminho do esporte. A Izabel Cristina é um dos resultados que estamos tendo por meio do curso, que fortalece o empoderamento feminino, mas também contribui para formação de novas atletas de luta”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Izabel Cristina, de 36 anos, participou da segunda edição do Curso de Defesa Pessoal, realizado no mês de fevereiro, na Vila Olímpica de Manaus. A atleta destaca que foi no curso seu primeiro contato com o esporte, durante as aulas Izabel foi se identificando e aprimorando suas habilidades no jiu-jitsu.

“O esporte não mudou só a parte física, mas minha saúde mental e, hoje, incentivo meus filhos a praticarem. É muito gratificante porque, agora, posso treinar junto com eles, ir para competições e eles me assistirem como mãe e atleta”, comentou Izabel Cristina.

Há três meses Izabel Cristina tem intensificado seus treinos na academia GF Team Norte Fight, núcleo do Projeto Formando Campeões. Por incentivo da mãe, seus filhos João Vitor Martins, de 17 anos e Luisa Manuela Martins, de 8 anos, também praticam jiu-jitsu no mesmo local.

A atleta faixa branca, já participou de duas competições, conquistando o primeiro lugar no Circuito Amazonense FJJAM e a segunda colocação no Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu.

“Depois do curso eu me apaixonei por esse esporte, eu era sedentária e o jiu-jitsu me ajudou muito. Continuo me preparando e já estou planejando participar do Master Internacional que será no Rio Janeiro”, disse Izabel Cristina.

O Curso de Defesa Pessoal

A iniciativa inédita do Governo do Amazonas já alcançou mais de 500 mulheres, na capital e no interior do estado, e está em sua 5ª edição. Lançado em agosto de 2023, o projeto conta com aulas teóricas e atividades práticas de autodefesa, com técnicas envolvendo modalidades como Jiu-Jitsu, Luta Olímpica, esporte de contato e Mixed Martial Arts (MMA).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasileirão Feminino A2: Em duelos no Nordeste, 3B empata e Recanto sofre revés

Palmeiras recebe Athletico-PR disposto a reproduzir no Brasileirão o desempenho da Libertadores

Arena da Amazônia é palco da primeira vitória do Amazonas F.C. na Série B