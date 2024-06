Carlinhos do Boi e Mara Lima se apresentam neste sábado no Arraial dos Bumbás

Manaus (AM) — Neste fim de semana, o Arraial dos Bumbás do Manauara Shopping terá uma programação especial com música, dança e diversão para visitantes de todas as idades. A programação inclui uma sessão adaptada de oficinas infantis para crianças com autismo e presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

No sábado (8), a partir das 19h, o coreto montado no Piso Castanheiras terá apresentação musical com Carlinhos do Boi e Mara Lima, seguida por uma performance de dança com a Quadrilha Junina Flor de Liz, prometendo encantar o público com toda a energia e tradição do folclore amazonense.

Já no domingo (9), a festa continua com mais uma tarde de celebração da cultura regional. A partir das 19h, o músico Hamilton Azevedo se apresenta com ritmos típicos do Norte.

As oficinas infantis ocorrem das 16h às 20h, com horário especial aos sábados, das 16h às 17h, para atender autistas e com a presença de intérprete de Libras.

Além das atrações musicais, os visitantes poderão desfrutar das tradicionais brincadeiras juninas, degustar delícias típicas nas barraquinhas de comidas e aproveitar os espaços instagramáveis para registrar o momento.

Cultura regional

O Arraial dos Bumbás segue até o próximo dia 5 de julho. Segundo a gerente de marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, o evento foi planejado para proporcionar momentos de diversão e cultura para toda a família.

“Estamos muito animados em trazer de volta o Arraial dos Bumbás ao Manauara Shopping. É uma oportunidade para nossos clientes vivenciarem a tradição e a alegria do São João, além de prestigiarem a riqueza cultural do nosso Estado”, afirma.

No próximo sábado, dia 15, o público poderá curtir uma performance musical com Hamilton Azevedo. Já no dia 22 de junho, será a vez de Mailson Canto da Mata encantar os presentes com sua música. E para encerrar, no dia 5 de julho, o Arraial dos Bumbás terá uma apresentação especial de encerramento com Forró Delivery.

Para mais informações e detalhes sobre a programação

Confira a programação:

