Dia dos Namorados: Dicas para quem vai comemorar longe do companheiro(a)

Com a chegada do Dia dos Namorados de 2024, muitos casais se veem diante do desafio de celebrar a data a distância. Apesar da dificuldade, atividades tecnológicas podem ser uma aliada para aproximar aqueles que estão separados fisicamente.

É o caso das chamadas de vídeo por meio de plataformas como Zoom e Google Meet, que oferecem camadas extras de segurança e privacidade para os momentos íntimos. Já os amantes de cinema podem recorrer a sessões de filmes ou séries de modo sincronizado, utilizando ferramentas como Teleparty (antiga Netflix Party) e Disney+ GroupWatch, por exemplo.

Aqueles que desejam homenagear seus parceiros ainda podem criar cartões e mensagens personalizadas em plataformas de design como o Canva, seja para enviar diretamente ou para compartilhar nas redes sociais. A seguir, confira cinco dicas tecnológicas para celebrar a data especial mesmo longe da pessoa amada.

Nesta lista, você vai encontrar formas de aproveitar o Dia dos Namorados 2024 mesmo a distância. Confira os itens.

Cartões virtuais Apps para casais Chamadas de vídeo seguras Sessões de cinema a distância Bônus: beijos a distância?

1. Cartões virtuais

Apesar da distância física, é possível expressar afeto e carinho por cartões virtuais personalizados, utilizando plataformas online como Canva, Fotor, Snappa e Cardly. No Canva, por exemplo, além dos modelos prontos editáveis, os usuários encontram uma variedade de recursos, como imagens, fotos, vídeos e elementos gráficos, para personalizar a arte de acordo com suas preferências. Além disso, a plataforma permite fazer o upload de arquivos próprios, proporcionando a criação de homenagens sob medida e ainda mais significativas. Após finalizar o cartão, é possível compartilhá-lo por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens, fortalecendo os laços do relacionamento mesmo à distância.

2. Apps para casais

Apps para casais, como o Couple, permitem compartilhar experiências virtualmente — Foto: Reprodução/Couple/YouTube

Diversos aplicativos gratuitos também estão disponíveis para aproximar casais que namoram a distância. É o caso do Couple, que oferece uma plataforma completa para comunicação e planejamento conjunto, incluindo compartilhamento de fotos e organização de viagens. Outra opção é o Avocado, que conta com jogos e desafios exclusivos para casais, além de um espaço reservado para compartilhar pensamentos e sentimentos de forma privada.

Já o Between possibilita a criação de um espaço íntimo para troca de diversos conteúdos, desde fotos e vídeos até um diário virtual compartilhado. Há ainda o Voopter, opção recomendada aos casais que gostam de viajar e que facilita o planejamento conjunto e a divisão de custos. Vale lembrar que a escolha do aplicativo ideal para cada casal depende das necessidades e do perfil dos namorados.

3. Chamadas de vídeo seguras

Chamadas de vídeo ajudam a aproximar casais que namoram à distância — Foto: Reprodução/Canva

Outra maneira de se sentir mais próximo é recorrer a chamadas de vídeo por plataformas como Zoom, Skype, FaceTime e Google Meet. Essas ferramentas oferecem funcionalidades úteis para tornar o momento especial. O Zoom, por exemplo, permite a criação de salas privadas com senhas, que conferem uma camada extra de segurança.

Já o FaceTime, exclusivo para usuários da Apple, proporciona uma conexão estável e de alta qualidade, além de permitir o uso de Animojis para adicionar um toque divertido. O Google Meet, por sua vez, oferece legendas em tempo real e integração com o Google Agenda para programar encontros facilmente. Utilizando essas funcionalidades, casais podem compartilhar jantares virtuais, cozinhar juntos ou simplesmente desfrutar de uma conversa íntima, com mais segurança.

4. Sessões de cinema a distância

A distância não precisa ser um problema para quem gosta de assistir a filmes e séries em dupla. É possível baixar extensões para navegadores, que permitem organizar sessões de cinema a distância. Basta que o anfitrião crie uma sala virtual e convide outros espectadores para participar. As watch parties também oferecem diversos recursos de interação, como emojis, chats e até mesmo vídeos, tornando a experiência ainda mais interativa e divertida. Há diversas opções de serviços que podem ser utilizados gratuitamente, como o Teleparty (antigo Netflix Party), Watch Party do Amazon Prime Video, Scener e Twoseven.

Outra opção é recorrer a funcionalidades integradas às plataformas de streaming. O Disney+ Group Watch é um recurso integrado ao Disney+ que permite aos assinantes assistir a filmes e séries em grupo, sem custo adicional. Já o SharePlay é uma funcionalidade integrada a várias plataformas, como Apple Music, Disney+, HBO Max e TikTok.

5. Bônus: beijos a distância?

Modelo de boca artificial criado por estudantes chineses — Foto: Reprodução/Taobao

Casais que estão distantes podem recorrer à tecnologia até mesmo na hora de se beijarem. Pelo menos, é o que promete a boca digital desenvolvida por pesquisadores do Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou, na China.

O dispositivo de silicone se conecta ao smartphone via Bluetooth, permitindo que o usuário “grave” um beijo no aplicativo para enviar ao parceiro. É possível ajustar pressão, vibração e temperatura para simular a sensação real. Por enquanto, o beijo virtual só está disponível na China e custa cerca de R$ 200 a unidade ou R$ 400 o par.

*As informações são do site TechTudo

Leia mais:

Mulher presenteia marido com outra mulher no Dia dos Namorados

Eletrodomésticos, eletrônicos e móveis são opções para presentes no Dia dos Namorados

Barba, cabelo e sobrancelha: Presentes criativos no Dia dos Namorados em Manaus