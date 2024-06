Barba, cabelo e sobrancelha: Presentes criativos no Dia dos Namorados em Manaus

Manaus (AM) — Com a chegada do Dia dos Namorados, muitos procuram presentes que fujam do convencional, algo que realmente surpreenda e encante. Pensando nisso, a Mais Cabello Manaus apresenta opções criativas e diferenciadas para a data especial: tratamentos capilares que vão além do estético, proporcionando saúde e bem-estar aos casais apaixonados.

Para as namoradas, uma das principais sugestões é o transplante de sobrancelhas, que tem se popularizado em Manaus não apenas por razões estéticas, mas também por questões de saúde uma vez que além de moldar rostos e impactar a autoestima, também é uma solução para quem enfrenta doenças infecciosas, endócrinas, diabete, ou que sofreu acidentes e queimaduras na área.

Outras dicas para as namoradas são os cortes terapêuticos, realizados de forma minuciosa e artesanal para remover pontas duplas, secas e quebradiças, sem alterar o comprimento e o volume dos cabelos e também os produtos exclusivos de home care e terapias para a saúde capilar feminina, como as linhas Restore Hair, Energizy, Calm e Basic, ideais para recuperar fios danificados pelo uso excessivo de tinturas e fatores externos e internos.

Namorados

Para os namorados, a principal dica é o transplante de barba da Mais Cabello Manaus. O procedimento é perfeito para quem deseja eliminar falhas ou simplesmente quer uma barba mais densa. Os fios são implantados um a um nas áreas, em um procedimento minimamente invasivo que não deixa cicatrizes.

Para os casais eternamente apaixonados, outra alternativa de presente é o transplante capilar, carro-chefe da clínica, que realiza 20 procedimentos, em média, por mês.

Quero mais

A Mais Cabello Manaus está com a campanha “Eu Quero Mais” para o Dia dos Namorados. No dia 7 de junho, quem indicar três amigos para conhecer os serviços da clínica ganha uma sessão de LEDterapia e se um dos indicados fizer um tratamento ou transplante, quem indicou ganha uma sessão de Vittahair, tratamento indicado para os primeiros estágios da calvície que inclui aplicação de vitaminas nos folículos capilares para estimular o crescimento de novos fios e um visual mais preenchido e saudável.

A Mais Cabello Manaus realiza diariamente, e mediante agendamento, avaliações gratuitas e on-line dos fios e do couro cabeludo em sua clínica no Vieiralves. Para agendar, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99466 9367 ou visitar pessoalmente a clínica na Rua Javari, 684.

