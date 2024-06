Boi Caprichoso apresenta novos tuxauas para o Festival de Parintins

Parintins (AM) — O Boi Caprichoso apresentou, durante a noite de sábado (8), no curral Zeca Xibelão, os Tuxauas que farão parte do espetáculo “Cultura — O Triunfo do Povo”. Os novos integrantes do item 14, David Frazão, Jorge Fontenelle e Sandro Assayag assumem a missão de comandar os povos indígenas do bumbá.

O novo grupo fez sua primeira apresentação para a nação azul e branca e arrancou aplausos da torcida. “Pela resposta do público nós fomos muito bem aceitos. Então, eu quero aqui agradecer ao presidente Rossy Amoedo e ao Conselho de Arte por ter nos incumbido essa tarefa árdua, mas gratificante”, disse o tuxaua Sandro Assayag, que dança no Caprichoso há 26 anos.

O novo tuxaua Jorge Fontenelle está no Caprichoso desde 1998, quando começou a dançar no bumbá. Ele é coreógrafo azulado e afirma que ser item do boi é a realização de um sonho. “A gente é cria da escolinha do Caprichoso. E eu sou do berço da rua Cordovil, reduto Caprichoso. Estou realizando um sonho. Bato no peito e digo que vou defender o item 14”, revela emocionado o tuxaua.

17 anos do CDC

No ensaio show deste sábado, o Boi Caprichoso também comemorou o 17º aniversário do Corpo de Dança Caprichoso (CDC). O evento celebrou a data e parabenizou o grupo responsável por intensos e emocionantes momentos coreográficos na arena do Bumbódromo e nos palcos azulados.

