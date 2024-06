População de Coari faz manifestação para cobrar políticos pelo “abandono” da cidade

Coari (AM) — Moradores do município de Coari, no interior do Amazonas, realizaram uma manifestação, durante o sábado (8), para cobrar autoridades sobre o abandono que a cidade vive. O evento reuniu motociclistas, e durante o trajeto, as reivindicações eram feitas em frente a casa de vereadores e do prefeito Keitton Pinheiro.

O Em Tempo conversou com o morador Zé Real, que explicou a motivação da manifestação e quais os pontos que estavam sendo destacados pela população.

“A população pediu paz, mais policiamento, cobranças do prefeito, do governo, presidente, deputados, para que olhem para o município de Coari. Aqui os motoqueiros não ‘motocam’ mais direito por conta dos roubos”, relatou.

Ainda segundo o morador, não é apenas a segurança que está sendo reivindicada, já que o município possui outras deficiências que são ignoradas pela prefeitura do município.

“A prefeitura não está fazendo nada, para falar a verdade, nada. Nós cobramos, nós cobramos em frente à Câmara dos Vereadores, em frente à casa do prefeito, em frente à prefeitura, fizemos uma cobrança para que façam alguma coisa pelo nosso município”, finalizou.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Coari, e na oportunidade, o prefeito Keitton Pinheiro informou que a manifestação teve como intuito chamar a atenção do Governo do Estado, para que se intensifique reforço no efetivo.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leia mais

Mesmo sem time profissional, prefeito de Coari defende investir quase R$ 4 milhões em estádio

Prefeitura de Coari já pagou mais de R$ 2 milhões em ‘obra tartaruga’ de estádio de futebol

Dupla é presa após assalto dentro de órgão público em Coari, no AM