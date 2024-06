Homem é acusado de assediar adolescente em banheiro de shopping

Santos (SP) — Um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, é acusado de assediar sexualmente um adolescente de 13 anos no banheiro de um shopping do bairro Gonzaga, em Santos, no litoral paulista, na sexta-feira (7).

De acordo com a versão do menor à polícia, o suspeito teria se aproximado do garoto e perguntado se poderia fazer um “boquete” nele. Assustado, o adolescente correu e procurou a mãe, que o esperava do lado de fora do banheiro.

Indignada com a situação, a mãe do adolescente procurou funcionários e seguranças do shopping, que aguardaram o homem sair do banheiro. Ao ver a mulher, ele teria negado que abordou o garoto. Ao portal G1, o suspeito disse ter feito “uma piada idiota”.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, onde foram ouvidos e liberados. O suspeito foi identificado como um conselheiro do Conselho Municipal de Políticas LGBT+ de Santos (ConLGBT).

Afastamento

Em nota publicada no Instagram, o órgão informou que o próprio conselheiro pediu o afastamento após a denúncia. “Repudiamos, veementemente, qualquer forma de comportamento ilícito ou desrespeitoso, seja LGBTQIA+ ou não”, diz a nota do ConLGBT.

A nota diz, ainda, que o Conselho está comprometido em ajudar as autoridades nas investigações, mas destacou a importância do “direito à ampla defesa e ao contraditório para apuração dos fatos”.

“Por fim, é necessário apontar que é descabido relacionar o suposto comportamento criminoso com a orientação sexual do seu eventual autor e, muito menos, com toda comunidade LGBTQIA+”, finaliza o texto.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Ufam realiza debate sobre assédio moral e sexual nas universidades em alusão ao Dia da Mulher

Repórter denuncia mascote do Internacional por assédio sexual durante clássico

Campanha contra assédio e violência terá postos de acolhimento no carnaval de Manaus