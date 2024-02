Repórter denuncia mascote do Internacional por assédio sexual durante clássico

Gisele Kümpel, repórter do Canal Monumental, registrou um boletim de ocorrência contra o homem que trabalha como mascote do Internacional por importunação sexual. De acordo com a jornalista, o funcionário a teria abraçado e beijado sem consentimento durante partida entre Grêmio e Internacional, neste domingo (25), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado pela 1° Delegacia da Mulher de Porto Alegre, na manhã da última segunda-feira (26), para investigar o crime de importunação sexual. Foram solicitadas as imagens das câmeras do estádio e informações sobre o homem que usava a roupa de mascote durante o jogo.

Gisele buscou orientação com Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) e, em seguida, foi à delegacia da Polícia Civil no Estádio Beira-Rio e registrou um boletim de ocorrência contra o funcionário.

Câmeras do estádio e informações sobre o suspeito foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

O Sport Club Internacional divulgou, em nota oficial, que “disponibilizará imagens do seu circuito de monitoramento para a elucidação dos casos”. Leia nota completa abaixo:

Nota do Sport Club Internacional

“Sobre os fatos registrados no Juizado do Torcedor e Posto da Polícia Civil do Beira-Rio após o clássico deste domingo, o Internacional informa que, como habitual, disponibilizará imagens do seu circuito de monitoramento para a elucidação dos casos.

Tanto as ocorrências de arremessos de cadeiras oriundas da torcida visitante, que atingiram torcedores do Internacional, quanto a denúncia registrada por profissional da imprensa serão acompanhadas pelo Clube para a adoção das medidas cabíveis.”

Gisele buscou orientação com Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) e, em seguida, foi à delegacia da Polícia Civil no Estádio Beira-Rio e registrou um boletim de ocorrência contra o funcionário.

*Com informações do Extra

É campeão: Brasil vence a Itália e chega ao hexacampeonato mundial no futebol de areia

Após goleada sobre o Botafogo, Vasco busca vitória para assegurar a vaga no G4 do Carioca

Flamengo derrota o Fluminense e se aproxima do título da Taça Guanabara no Campeonato Carioca