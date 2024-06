Saiba quem é o sargento do exército suspeito de matar PM após briga de casal em Manaus

Manaus (AM) – Um caso de violência doméstica resultou na morte de um sargento do exército, identificado como Diego Azevedo, de 33 anos, e do policial militar (PM) José Antônio, na manhã deste domingo (9), dentro de um apartamento na avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a confusão teve início após Diego agredir a namorada, Thaís Helena, que conseguiu fugir da casa junto com as filhas e se abrigou em uma unidade de ensino que fica ao lado do prédio residencial. No local, ela acionou a presença da Polícia Militar.

Assim que a primeira equipe chegou ao local, o sargento do exército começou a atirar contra os agentes, e durante o tiroteio, acabou matando o PM José Antônio. Um outro PM que acompanhava o caso, identificado como Weldman, foi baleado por Diego na perna.

Sargento do exército Diego Azevedo foi morto no local Foto: Reprodução/Redes sociais

A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foi acionada para prestar apoio, e assim que deu início a abordagem, também foi recebida a tiros pelo sargento. A equipe revidou e matou Diego dentro do apartamento.

Informações preliminares apontam que Diego era instrutor de tiros, servindo no 1º BIS, e que em sua casa, foram encontradas diversas armas de fogo. O Comando Militar da Amazônia (CMA) ainda não se manifestou.

Nas redes sociais, o vereador Capitão Carpê lamentou a morte do policial militar, enfatizando que José Antônio deixa mulher e filhos após a tragédia.

Leia mais

Troca de tiros no Centro de Manaus termina com policial militar e sargento do exército mortos

Sargento da PM é preso após matar filha e esposa no interior do AM

Sargento da PM encontra arma dentro de provador de loja em shopping de Manaus