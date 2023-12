Sargento da PM encontra arma dentro de provador de loja em shopping de Manaus

A arma de fogo estava no provador de uma loja de departamento

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática, aprendeu uma arma de fogo, na tarde de quinta-feira (21), em uma loja, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Durante patrulhamento, os policiais militares receberam informações, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que um sargento da PMAM teria encontrado uma arma de fogo no interior de uma loja em um shopping center de Manaus.

A equipe da Força Tática foi ao local e confirmou as informações, sendo relatado que a arma de fogo estava no provador de uma loja de departamento.

Diante disso, a arma de fogo calibre 40, com um carregador e 11 munições do mesmo calibre, foi apreendida e encaminhada ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

