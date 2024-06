Seleção amazonense de Judô Escolar está em Maceió para a disputa dos JEB’s Sub-18

Maceió (AL) — Com 19 integrantes, entre atletas e comissão técnica, a seleção amazonense de Judô Escolar embarcou na madrugada deste domingo (9) e já chegou a Maceió para a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) da categoria Sub-18 Masculino e Feminino. A competição organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) ocorre na segunda (10) e terça-feira (11), no ginásio Lauthenay Perdigão, na capital alagoana.

A viagem da equipe escolar é mais uma prova do sucesso da nova gestão da Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), presidida pelo professor Auricélio Andrade. A entidade desenvolve o desporto escolar no Amazonas alinhada com as federações estaduais das modalidades contempladas pela CBDE.

No período de 17 a 25 de maio, o estado já tinha competido na etapa de Aracaju nas modalidades Atletismo, Karatê, Tênis de Mesa, Wrestling e Xadrez. A terceira e última etapa dos JEB’s Sub-18 acontecerá em Palmas, com as disputas de Basquete 3×3 e Vôlei de Praia.

A delegação é chefiada pelo Sensei David Azevedo, líder do Instituto Caminho Suave e presidente da Federação de Judô do Amazonas (Fejama). Os técnicos são os professores Dejanir Cardoso (Kaizen) e Márcio Klinger Silva (Centro Educacional Adalberto Valle).

“Estamos levando uma equipe completa, representando o judô amazonense e a FADE e estamos otimistas em conquistar um grande resultado, ressaltando que os JEB’s servem como seletiva para a Gymnasíade, que é o Mundial Escolar Sub-18”, disse o chefe da delegação.

Delegação amazonense

Masculino: Gabriel Vieira (-50 kg), Cristian Araújo (-55 kg), Calebe Lima (- 60 kg), Rayan Rezende (-66 kg), Mário Carvalho (- 73 kg), Rafael Barbosa (- 81 kg), Hiago Lima (- 90 kg) e Paulo Gustavo (+ 90 kg).

Feminino: Juliana Felipe (-40 kg), Ana Sena (-44 kg), Ana Sousa (- 48kg), Leonora Costa (- 52kg), Aliany Silva (-57 kg), Kendra Cisneros (-63 kg), Rafaela Maciel (- 70 kg) e Rayellem Oliveira (+ 70kg).

*Com informações da assessoria

