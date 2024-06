Ônibus da Quadrilha Caipira na Roça tomba na BR-174

Boa Vista (RR) — Um ônibus que transportava os componentes da Quadrilha Caipira na Roça, de Manaus, sofreu um acidente e acabou tombando na BR-174, na Vila Novo Paraíso, em Rorainópolis, Sul de Roraima, na madrugada deste domingo (9). O grupo folclórico se apresentou no arraial “Boa Vista Junina” no sábado (8), e retornava para a capital amazonense quando o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus trafegava no sentido decrescente da via com destino a Manaus quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na margem da rodovia. Não houve mortes, mas há passageiros em estado grave.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informaram que acompanham o caso junto às autoridades de Roraima. Informou também que a maioria dos integrantes teve ferimentos leves. Cinco passageiros tiveram ferimentos mais graves, como fraturas, e dois devem ser transferidos para Boa Vista.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro com resultado negativo para uso de álcool. O Boletim de Acidente de Trânsito será concluído em 5 dias.

