Projeto social de jiu-jítsu transforma vidas no Parque das Nações, em Manaus

Manaus (AM) — A vida de crianças, adolescentes e jovens do Parque das Nações, Zona Norte de Manaus, está sendo transformada pelo projeto social de jiu-jítsu liderado pelo faixa preta Fernando Barros. Aproximadamente 70 crianças participam da iniciativa, que não tem cobrança de mensalidade e conta com total adesão das famílias da comunidade e bairros adjacentes, como Mundo Novo, Manoa e Flores.

No último sábado (8), o professor realizou a cerimônia semestral de graduação dos alunos e das alunas do projeto social, especialmente os que dão seus primeiros passos na arte marcial mais praticada no Amazonas. A graduação marca a evolução do atleta do ponto de vista técnico e disciplinar.

“A graduação é momento de festa e confraternização, um momento de celebrar o aprendizado das crianças, dos adolescentes e jovens, uma oportunidade também de reunir as famílias dos alunos no nosso centro de treinamento. Aqui atendemos cerca de 70 crianças do Parque das Nações, Manoa, Mundo Novo e Flores”, disse o professor.

Fernando Barros também destacou o apoio que recebe da deputada estadual Alessandra Campelo e do vereador Allan Campelo. Além de jiu-jítsu, o espaço oferece treinamento de Muay Thai, MMA e Cross Fight. “É um projeto totalmente social que conta com o apoio da deputada Alessandra e do vereador Allan e sem eles nada disso seria possível”.

A menina Flávia Juliane da Silva Bonfim, de 13 anos, é uma das adolescentes beneficiadas pelo projeto social FB Training BJJ. Na cerimônia de sábado, ela deixou a faixa branca para trás e pegou a cinza, sinal de crescimento e maior responsabilidade no esporte.

“Como o professor falou: agora eu tenho que ser exemplo para os demais colegas da academia. O jiu-jítsu já transformou a minha vida, pois me deu mais disciplina na escola e me tornou uma menina mais obediente em casa. Estou muito feliz”, disse a nova faixa cinza do projeto que faz a diferença no Parque das Nações.

