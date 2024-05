Festival do Dia Nacional do Desporto Escolar reúne 500 estudantes atletas em Manaus

Mais de 500 estudantes atletas comparecem ao Festival ‘O Esporte Começa Aqui’, em comemoração ao Dia Nacional do Desporto Escolar, celebrado neste sábado (25). O evento aconteceu no CETI João dos Santos Braga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Em Manaus, o Festival O Esporte Começa Aqui foi realizado pela Federação Amazonense do Desporto Escolar (FADE) e teve, na programação, modalidades como futsal, futebol, handebol, natação, basquete 3×3 e voleibol, todas elas integrantes do quadro de disputas no âmbito escolar.

Independentemente da modalidade esportiva, os alunos e as alunas do CETI João dos Santos Braga aprovaram a ideia do festival. Uma delas foi a estudante Sara da Silva, que cursa o oitavo ano do Ensino Fundamental.

“Gostei muito do festival, aprovei bastante o dia e meu esporte favorito é a natação”, disse a menina de 13 anos.

Segundo o coordenador do evento, Pedro Victor Albuquerque, o festival é uma ação nacional idealizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

“O evento foi um sucesso em termos de organização e mobilização dos estudantes atletas. A gestão da escola deu todo o apoio, assim como a Seduc abraçou o desporto escolar. Além das atividades esportivas e recreativas, no final todos os estudantes ainda tiveram um almoço em comemoração ao Dia Nacional do Desporto Escolar”, afirmou Pedro Victor Albuquerque.

Mais de 500 estudantes atletas compareceram ao festival. Foto: Divulgação/FADE

O professor Rosinaldo Santos destacou que a escola desenvolve projetos esportivos nas modalidades handebol e voleibol. Os treinamentos acontecem às tardes, sempre depois do período escolar, nas categorias Infantil e Juvenil Masculino e Feminino.

“O esporte praticado no projeto que desenvolvemos no CETI João dos Santos Braga tem colaborado com processo pedagógico, pois exigimos que eles tenham boas notas para participar das atividades esportivas”, disse o professor, supercampeão no handebol escolar e nos eventos da Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM).

Calendário

A FADE, por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF/CDBE), vai continuar fomentando o esporte escolar no Amazonas. O próximo evento na agenda é Campeonato Amazonense de Voleibol Escolar, que acontece no período de 5 a 9 de julho. As inscrições vão até o dia 7 de junho e o congresso técnico está previsto para o dia 14 de junho. Informações e inscrições: (92) 99335-3686 ou 99518-1646.

Leia mais

Princesa do Solimões leva gol no fim e perde para o Porto Velho-RO em Manacapuru

Alunos da rede estadual do AM participam de classificatória das Paralimpíadas Escolares

Manauara conquista título brasileiro Sub-17 de wrestling, em Aracaju (SE)