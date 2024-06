Em Manaus, rede farmacêutica anuncia vagas com salários de até R$ 3,3 mil

Manaus (AM) – A rede de farmácias Santo Remédio está com novas vagas de emprego para início imediato e formação de banco de talentos em Manaus. As oportunidades são para atuação tanto em novas lojas quanto em filiais já em operação, além de posições administrativas na sede do Grupo Tapajós, detentor da marca. Há inclusive vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

A expansão do quadro de colaboradores é mais um passo do Grupo Tapajós para o crescimento da companhia, que também possui as redes FarmaBem e Flexfarma. Neste ano, o Grupo inaugurou duas novas unidades Santo Remédio, uma no bairro Nova Esperança, zona Oeste, e outra no Jorge Teixeira, zona Leste. Uma terceira unidade, já em planejamento, deve ser aberta em setembro. Estão sendo investidos cerca de R$ 700 mil por loja, totalizando aproximadamente R$ 2,1 milhões em 2024.

“Estamos trabalhando para abrir mais lojas a partir de 2025, com investimentos mais robustos. Além disso, estamos reformando e modernizando outras unidades, tanto da rede Santo Remédio quanto da FarmaBem e Flexfarma. Com isso, novos empregos serão gerados”, informa o CEO da companhia, Wili Garcez.

O Grupo Tapajós está empregando cerca de dez colaboradores em cada nova unidade, mas há também oportunidades na sede administrativa e em outras farmácias da empresa. “Somente neste início de junho, integramos mais de 30 novos colaboradores, mas ainda há vagas a serem preenchidas”, destaca Elaine de Sousa Araújo, coordenadora de desenvolvimento organizacional da empresa.

Atualmente, são 9 oportunidades para início imediato. As funções disponíveis incluem analista de dados em marketing (1 vaga), farmacêutico (1), auxiliar administrativo PcD (2 vagas), auxiliar de estoque PcD (2), operador de caixa PcD (1), operador de televendas (1) e inventarista (1). Os salários variam de R$ 1.640 a R$ 3.368, além de benefícios como refeição, auxílio transporte, plano de saúde e oportunidades de progressão na carreira. “Algumas funções, como auxiliar de estoque, não exigem experiência prévia. Outras, como gestor farmacêutico, requerem experiência técnica na função”, ressalta Araújo. O e-mail para envio de currículos é [email protected].

Crescimento

De acordo com a diretoria do Grupo Tapajós, líder no varejo farmacêutico do Norte, a expectativa para 2025 é que o investimento por nova loja chegue a R$ 800 mil. Atualmente, o Grupo possui, somente no Amazonas, 54 unidades Santo Remédio, 32 FarmaBem e 18 Flexfarma. Até o fim de 2024, a soma de todas as redes deve chegar a 107 lojas.

Um levantamento da consultoria Redirection Internacional apontou que a indústria farmacêutica movimentou mais de R$ 190 bilhões em 2023. De acordo com o relatório, a perspectiva de futuro é positiva. Espera-se que o mercado cresça mais de 30% até 2027, acompanhando as perspectivas econômicas do Brasil para 2024.

“Acreditamos fortemente no potencial de crescimento do setor farmacêutico no Brasil. Com os investimentos planejados e a expansão contínua de nossas redes, estamos não apenas fortalecendo nossa presença no mercado, mas também contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos nas regiões onde atuamos”, ressalta Garcez.

O executivo ressalta o compromisso da companhia com a qualidade do atendimento e a melhoria constante dos serviços oferecidos ao público. “Estamos confiantes de que, com o apoio de nossa dedicada equipe, alcançaremos nossas metas e superaremos os desafios futuros”, afirma Wili Garcez.

*Com informações da assessoria

