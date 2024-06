Ator amazonense é escalado para novo longa metragem amazônico ‘Jamary’

Thiago Jesus, tem 24 anos, nasceu em Manaus/AM, tem descendência indígena e é ator amazonense, foi escalo para as gravações do novo longa metragem amazônico chamado Jamary, com direção do ator global Begê Muniz.

O projeto é de uma série na amazônica voltada para o público infantojuvenil, roteirizado e dirigido por Begê Muniz.

O ator amazonense fala sobre o novo projeto. “Eu fico muito feliz de participar deste novo projeto amazônico, farei um personagem indígena amazônico que vai de encontro com as minhas raízes ancestrais. Nesse processo de construção de personagem eu me recheei mais ainda da nossa cultura amazônica e me voltei para as lembranças da minha avó onde tenho minhas raízes indígenas. Estou animado e feliz por este novo projeto”, contou o ator Thiago Jesus.

Mais sobre o ator

Thiago Jesus é um artista amazonense, ator e diretor, é descendente indígena do povo munduruku, tem bacharelado pela Universidade Federal do Amazonas e especialização em Gestão Comercial e Marketing de Negócios. No cinema, tem trabalhos independentes como ator e/ou diretor, sendo os principais projetos: “A Luz do Sol” (2023), “O Bico” (2023), premiado pelo FESTIVAL ITA FILMES do Amazonas, “A Pipoca” (2023), “QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ”(2023), “ENCONTRO DAS ÁGUAS” (2023), “INOCENTE ELA” (2023), “CABEÇA DE MARTELO” (2023), “UM ANO PARA RECORDAR” (2023), “PONTO FINAL” (2023), “A DOR FANTASMA” (2023). VIDEOCLIPE METAMORFOSES/EFEITO BORBOLETA (2023) DA CANTORA PARTICIPANTE DO THE VOICE BRASIL KRISHNA PENNUTT E DA SÉRIE SHADOW SQUAD – ESQUADRÃO DAS SOMBRAS (2022), PREMIADA PELO FESTIVAL DE SÉRIES DE NOVO HAMBURGO. EM 2024, ATUOU NO FILME “NHANDÊ” E NA SÉRIE “JAMARY” DA JAMARY FILMS, NO CURTA “EVANECER” (2024) E TAMBÉM DIRIGIU “PUGA” (2024) FILME DE CURTA METRAGEM.

*Com informações da assessoria

