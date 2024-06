Como presentear no ‘Dia dos Namorados’ sem comprometer suas finanças

Com dicas simples, casais podem desfrutar de um Dia dos Namorados especial sem preocupações com o impacto financeiro a longo prazo

Todos os anos, no dia 12 de junho, é comemorado o “Dia dos Namorados” no Brasil, celebrando o amor e o afeto que existem entre um casal. Além disso, é uma data extremamente importante, pois aquece o mercado e movimenta a economia do país.

Com este dia se aproximando, muitos casais já estão pensando em como expressar seu amor por meio de presentes especiais. No entanto, é crucial manter o olho no orçamento e garantir que a saúde financeira não seja comprometida por gestos românticos exagerados.

Para orientar sobre como presentear de forma significativa sem sobrecarregar as finanças, a coordenadora do curso de Administração da UNINORTE, Phryné Benayon, compartilha algumas dicas valiosas para tornar o Dia dos Namorados memorável sem que isso resulte em dívidas a longo prazo.

Estabeleça um orçamento: Antes de sair às compras, defina o quanto está disposto a gastar. Isso ajudará a manter o controle sobre os gastos e evitar impulsos desnecessários;

Seja criativo: Presentes feitos à mão ou gestos significativos muitas vezes têm um valor emocional muito maior do que itens caros comprados em lojas. Considere escrever uma carta de amor sincera, preparar um jantar romântico em casa ou planejar uma atividade ao ar livre juntos;

Pesquise preços: Se optar por comprar um presente, faça uma pesquisa para encontrar a melhor oferta. Comparar preços em diferentes lojas ou online pode ajudar a economizar dinheiro;

Evite compras por impulso: Não deixe que a pressão comercial do Dia dos Namorados o faça gastar mais do que pode pagar. Avalie se o presente realmente reflete seus sentimentos e se encaixa no seu orçamento;

Considere alternativas: Nem todos os presentes precisam ser produtos. Serviços como vouchers para um spa, aulas de culinária ou uma sessão de fotos podem ser experiências memoráveis e menos dispendiosas.

A coordenadora da UNINORTE ainda ressalta a importância de manter um equilíbrio entre expressar amor e responsabilidade financeira. “O verdadeiro valor está no gesto, não no preço do presente”.

Com essas dicas simples, casais podem desfrutar de um Dia dos Namorados especial sem preocupações com o impacto financeiro a longo prazo. Lembre-se de que o amor verdadeiro é medido por ações de cuidado, consideração e respeito não pelo preço de um presente.

